В Гурьевске будут судить авиадебошира из Краснодара
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве пассажира на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пьяный житель Краснодарского края, летевший из Москвы в Дюссельдорф, устроил на борту дебош, создав реальную угрозу безопасности полета. В результате капитан воздушного судно принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту «Храброво». После этого авиадебошира задержали сотрудники транспортной полиции.
Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU