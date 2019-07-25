2019-07-25T13:57:40+03:00
Общество

В Гурьевске будут судить авиадебошира из Краснодара

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве пассажира на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пьяный житель Краснодарского края, летевший из Москвы в Дюссельдорф, устроил на борту дебош, создав реальную угрозу безопасности полета. В результате капитан воздушного судно принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту «Храброво». После этого авиадебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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