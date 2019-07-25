2019-07-25T14:13:53+03:00
Происшествия

Калининградку будут судить за сбитого насмерть пешехода в 2013 году

Виктор Сергеев
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Жительницу Калининграда спустя почти шесть лет будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

В декабре 2013 года в Гурьевском районе водитель сбила женщину, которая переходила проезжую часть. От полученных ранений она скончалась в тот же день в больнице, обвиняемая скрылась с места ДТП.

Ее действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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