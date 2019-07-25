Администрацию Светлогорска обязали отремонтировать дороги в поселке Донское
Суд обязал администрацию Светлогорска отремонтировать дороги в поселке Донское. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Летом прошлого года прокуратура вынесла предписание отремонтировать проезжую часть на ул. Привокзальной и ул. Комсомольской пос. Донское, однако чиновники проигнорировали предписание. Тогда прокурор обратился в суд.
Районный суд в результате обязал администрацию в течение трех месяцев провести ямочный ремонт на проезжей части по улице Привокзальной и улице Комсомольской в поселке Донское «путем исправления профиля основания гравийных с добавлением нового материала, работой бульдозера и укаткой катками».
ИСТОЧНИК KP.RU