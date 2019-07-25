2019-07-25T14:13:40+03:00
Общество

Администрацию Светлогорска обязали отремонтировать дороги в поселке Донское

Виктор Сергеев
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Суд обязал администрацию Светлогорска отремонтировать дороги в поселке Донское. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом прошлого года прокуратура вынесла предписание отремонтировать проезжую часть на ул. Привокзальной и ул. Комсомольской пос. Донское, однако чиновники проигнорировали предписание. Тогда прокурор обратился в суд.

Районный суд в результате обязал администрацию в течение трех месяцев провести ямочный ремонт на проезжей части по улице Привокзальной и улице Комсомольской в поселке Донское «путем исправления профиля основания гравийных с добавлением нового материала, работой бульдозера и укаткой катками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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