Свыше 40 жителей Пионерского остались без электричества из-за долгов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-25T14:25:47+03:00

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Задолженность жителей Пионерского за электроэнергию составляет 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

С начала года без света остались 42 потребителя, из них 18 человек - с неоплаченными счетами свыше 50 тысяч рублей. Кроме этого, в службе судебных приставов находится 19 исполнительных документов на сумму 497 тысяч рублей.

- Если потребители не погасят задолженность, приставам придется наложить арест на имущество и банковские счета должников, удержать часть средств из зарплаты неплательщиков в счет погашения долга и, наконец, ограничить выезд за пределы региона, что в летний период отпусков особенно актуально, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU