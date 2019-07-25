2019-07-25T15:03:17+03:00
Происшествия

В Калининграде на железнодорожной станции задержали рецидивиста с метамфетамином

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за хранение синтетических наркотиков задержали 36-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину выявили на железнодорожной станции Кутузово-Новое. При досмотре у него нашли пакет, в котором находилось около 10 граммов метамфетамина, что является крупным размером.

В ходе проверки выяснилось, что ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, легализацию денег и за нарушение ПДД.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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