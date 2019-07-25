В Калининграде на железнодорожной станции задержали рецидивиста с метамфетамином
В Калининграде за хранение синтетических наркотиков задержали 36-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчину выявили на железнодорожной станции Кутузово-Новое. При досмотре у него нашли пакет, в котором находилось около 10 граммов метамфетамина, что является крупным размером.
В ходе проверки выяснилось, что ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, легализацию денег и за нарушение ПДД.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU