В Калининграде на железнодорожной станции задержали рецидивиста с метамфетамином

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-25T15:03:17+03:00

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В Калининграде за хранение синтетических наркотиков задержали 36-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину выявили на железнодорожной станции Кутузово-Новое. При досмотре у него нашли пакет, в котором находилось около 10 граммов метамфетамина, что является крупным размером.

В ходе проверки выяснилось, что ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, легализацию денег и за нарушение ПДД.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU