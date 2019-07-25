2019-07-25T15:23:09+03:00
Общество

В Калининградской области в 11 поселках недоступна первичная медико-санитарная помощь

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителям одиннадцати поселков в Калининградской области недоступна первичная медико-санитарная помощь. Об этом на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщил замминистра здравоохранения Юрий Скалин.

По его словам, речь идет о поселках, в которых проживают менее 100 человек. Недоступность первичной помощи происходит из-за того, что лечебные учреждения расположены на расстоянии более 6 километров.

Скалин отметил, что для решения этой проблемы используются различные подходы: обучение местных жителей оказанию первой помощи, создание надомных центров, реализуется программа совместно с Почтой России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде отремонтируют один из самых аварийных участков теплотрассы
Алиханов поручил разобраться со строительством блок-секций на продажу на участке для ИЖД в Янтарном
Роспотребнадзор: В регионе по-прежнему продают арбузы вдоль дорог
В Калининграде из салона связи украли мобильник за 46 тысяч рублей
Калининградец сжег автомобиль охранника, не позволившего приготовить шашлык на берегу озера
Главному тренеру калининградской «Балтики» продлили дисквалификацию на два матча
В Калининграде на железнодорожной станции задержали рецидивиста с метамфетамином
Свыше 40 жителей Пионерского остались без электричества из-за долгов
Калининградку будут судить за сбитого насмерть пешехода в 2013 году
Администрацию Светлогорска обязали отремонтировать дороги в поселке Донское
В Гурьевске будут судить авиадебошира из Краснодара
В Калининграде в парке «Юность» пройдет День здоровья