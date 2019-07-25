В Калининградской области в 11 поселках недоступна первичная медико-санитарная помощь
Жителям одиннадцати поселков в Калининградской области недоступна первичная медико-санитарная помощь. Об этом на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщил замминистра здравоохранения Юрий Скалин.
По его словам, речь идет о поселках, в которых проживают менее 100 человек. Недоступность первичной помощи происходит из-за того, что лечебные учреждения расположены на расстоянии более 6 километров.
Скалин отметил, что для решения этой проблемы используются различные подходы: обучение местных жителей оказанию первой помощи, создание надомных центров, реализуется программа совместно с Почтой России.
ИСТОЧНИК KP.RU