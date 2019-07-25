2019-07-25T15:47:35+03:00
Общество

Главному тренеру калининградской «Балтики» продлили дисквалификацию на два матча

Виктор Сергеев
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Главному тренеру калининградской «Балтики» Евгению Калешину продлили дисквалификацию. Решение об этом принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В мае Калешина дисквалифицировали на восемь игр за попытку оказать физическое давление на арбитра, а также за брань в адрес судьи. Однако в матче второго тура с московским «Торпедо» Калешин появился в положенном месте на стадионе. За это его дисквалифицировали еще на две игры.

Таким образом, к исполнению своих обязанностей тренер сможет вернуться в матче 11-го тура с «Авангардом», который состоится 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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