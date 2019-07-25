2019-07-25T15:49:47+03:00
Происшествия

Калининградец сжег автомобиль охранника, не позволившего приготовить шашлык на берегу озера

Теперь мстительный горожанин может отправиться в исправительную колонию на срок до 5 лет
Игорь ОРЕХОВ
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На свою беду поселок Малое Борисово находится в районе питьевых озер Калининграда. Места для отдыха там просто отличные, но сама по себе зона для пикников на природе – запретная. Именно это и пытался объяснить сотрудник охраны стратегически важного объекта мужику, который во что бы то ни стало хотел разжечь костерок и сварганить шашлычки на берегу одного из водоемов.

Рзборки закончились победой охранника, однако побежденный затаил злобу. И наступившей ночью не поленился вновь наведаться к озеру, прихватив с собой так и не использованную днем бутылку жидкости для розжига огня. Из нее он щедро полил автомобиль марки «Мицубиси», принадлежавший принципиальному сторожу. И чиркнул спичкой…

- В результате произошедшего возгорания машина была полностью уничтожена, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Затем огонь перекинулся на помещение поста охраны и повредил его. Общий ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.

Поджигателя, которым оказался 37-летний житель Калининграда, задержали. За свои подлые делишки он теперь может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Зато будет возможность сравнить кулинарные качества вольного шашлыка и тюремной баланды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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