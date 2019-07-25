В Калининграде из салона связи украли мобильник за 46 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-25T16:14:04+03:00

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В один из салонов мобильной связи в торговом центре на улице профессора Баранова зашел вполне солидный с виду человек (по крайней мере, достаточно взрослый). Но стоило только продавцу отвернуться, как посетитель мгновенно слямзил лежавший на стойке телефон стоимостью 46 тысяч рублей. И удалился по-английски, то бишь, не прощаясь.

Заняться розыском вора пришлось сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Московскому району. Которые в итоге и задержали 51-летнего ранее судимого мужчину. Дорогостоящий гаджет, правда, он уже спел продать, а вырученные за него деньги (думается, много меньше реальной цены) потратить.

Ну, ворюга-то, стоит надеяться, свой законный «пятерик» от суда получит. Однако и продавцу следует быть начеку, когда столь ценный товар находится, можно сказать, в пределах свободного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU