2019-07-25T16:42:56+03:00
Общество

Роспотребнадзор: В регионе по-прежнему продают арбузы вдоль дорог

Виктор Сергеев
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В Калининградской области по-прежнему продают незаконно арбузы вдоль автомобильных дорог. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Мы подготовили правила продажи бахчевых культур, обсудили их в Облдуме, и направили во все муниципалитеты. Однако мониторинг торговли бахчевыми показывает, что ни во всех муниципалитетах соблюдаются требования. У нас по-прежнему бахчевые культуры продаются вдоль автомобильных дорог. И это незаконная торговля, так как места никто не выделял, - сказала Елена Бабура.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора попросила губернатора Антона Алиханова дать поручения «соответствующим структурам», чтобы они навели порядок. Алиханов, в свою очередь, напомнил главам муниципалитетов, у них есть полномочия и попросил их «обратить на это внимание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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