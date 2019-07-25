2019-07-25T17:07:43+03:00
Общество

Алиханов поручил разобраться со строительством блок-секций на продажу на участке для ИЖД в Янтарном

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов поручил разобраться со строительством блок-секций на участке, который был выделен под ИЖД в Янтарном. Соответствующее поручение глава региона дал в ходе оперативного совещания в областном правительстве в четверг, 25 июля.

- Адрес – переулок Почтовый, 2а. Земля получена бывшим военнослужащим, многодетным отцом. Он, очевидно, строит блок-секции на продажу, просто, по архитектуре того, что уже возведено, я это вижу. Явные нарушения, он вышел за границы участка, и много чего другого. Я прошу минконтроль, агентство по градостроению, посмотреть, проверить, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что власти не выдавали разрешение на строительство блок-секций на этом участке.

- Он нами не регулировался с точки зрения выдачи разрешения на строительство, потому что заявлялся как ИЖД, но, очевидно, таковым не является. Прошу выйти, проверить и принять необходимые меры, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде отремонтируют один из самых аварийных участков теплотрассы
Роспотребнадзор: В регионе по-прежнему продают арбузы вдоль дорог
В Калининграде из салона связи украли мобильник за 46 тысяч рублей
Калининградец сжег автомобиль охранника, не позволившего приготовить шашлык на берегу озера
Главному тренеру калининградской «Балтики» продлили дисквалификацию на два матча
В Калининградской области в 11 поселках недоступна первичная медико-санитарная помощь
В Калининграде на железнодорожной станции задержали рецидивиста с метамфетамином
Свыше 40 жителей Пионерского остались без электричества из-за долгов
Калининградку будут судить за сбитого насмерть пешехода в 2013 году
Администрацию Светлогорска обязали отремонтировать дороги в поселке Донское
В Гурьевске будут судить авиадебошира из Краснодара
В Калининграде в парке «Юность» пройдет День здоровья