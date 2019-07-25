Алиханов поручил разобраться со строительством блок-секций на продажу на участке для ИЖД в Янтарном

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-25T17:07:43+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил разобраться со строительством блок-секций на участке, который был выделен под ИЖД в Янтарном. Соответствующее поручение глава региона дал в ходе оперативного совещания в областном правительстве в четверг, 25 июля.

- Адрес – переулок Почтовый, 2а. Земля получена бывшим военнослужащим, многодетным отцом. Он, очевидно, строит блок-секции на продажу, просто, по архитектуре того, что уже возведено, я это вижу. Явные нарушения, он вышел за границы участка, и много чего другого. Я прошу минконтроль, агентство по градостроению, посмотреть, проверить, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что власти не выдавали разрешение на строительство блок-секций на этом участке.

- Он нами не регулировался с точки зрения выдачи разрешения на строительство, потому что заявлялся как ИЖД, но, очевидно, таковым не является. Прошу выйти, проверить и принять необходимые меры, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU