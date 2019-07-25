2019-07-25T17:15:55+03:00
Общество

В Калининграде отремонтируют один из самых аварийных участков теплотрассы

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на улице Лескова начались работы по перекладке теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что этот участок считался одним из самых аварийных в Ленинградском районе города. Теплотрасса была уложена 43 года назад и ни разу капитально не ремонтировалась. Последняя крупная авария на этом участке теплотрассы произошла 1 апреля этого года, когда из-за прорыва коммуникаций отопление и горячая вода были отключены в 100 жилых домах, а также в нескольких детских садах и школах.

Всего будет заменено 567 метров теплотрассы.

- Сейчас здесь укладываются современные долговечные трубы с пластиковым покрытием, оснащённые специальными датчиками для определения места прорыва, - добавили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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