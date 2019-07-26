В поселке Приморье отремонтировали Дом культуры
В поселке Приморье в Светлогорском районе отремонтировали Дом культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В здании строители обновили гримерную, репетиционный зал, а также помещения бывшей угольной котельной. Ранее был выполнен капитальный ремонт концертного зала, кровли, проведено газовое отопление.
Сейчас в Доме культуры работают 14 кружков, которые посещают около 190 человек. ДК также является базой для других поселков Светлогорского городского округа. Основная сфера занятий – развитие танцевального искусства. Кроме того, в Доме культуры работает театральная студия, а на его площадке проходят поселковые праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU