На ул. Красной в Калининграде началось строительство детсада на 450 мест

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-26T11:05:53+03:00

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На ул. Красной в Калининграде началось строительство дополнительного корпуса детсада №72. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. Связь с уже действующей школой-садиком будет организована через переходную галерею

На первом этаже детсада запроектирован пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем – административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса будут расположены групповые ячейки. Для связи между этажами предусмотрено устройство лифтового оборудования.

На территории обустроят 14 групповых детских площадок и теневых навесов, универсальную площадку для занятий волейболом-минифутболом, баскетболом, универсальную площадку для дошколят. Рядом с новым зданием будет создана учебно-опытная площадка для школьников, на которой они могут заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур.

Построить и ввести в строй дополнительный корпус детсада планируется до ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU