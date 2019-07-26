Отвергнутый девушкой калининградец изуродовал ее машину и вывел из строя ноутбук

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-26T11:14:14+03:00

В отношении молодого человека заведено уголовное дело с перспективой лишения свободы на 2 года

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В полицию Калининграда пришла с заявлением 24-летняя жительница города. Девушка рассказала, что недавно она познакомилась с парнем, который предложил встречаться. Но то ли причина была в возрасте – кавалер оказался младше на год, то ли молодой человек калининградке попросту не глянулся – в общем, ухажер получил от ворот поворот.

Однако, как теперь выясняется, отказов этот горожанин не терпел. Он установил, на каком автомобиле ездит объект его страсти, дождался, когда владелица оставит свое транспортное средство на парковке по улице Ульяны Громовой, и принялся вершить месть.

- Отломал зеркала заднего вида, помял крышу, разбил лобовое стекло, сломал дворник и загнул антенну, - перечислили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - После этого злоумышленник скрылся.

Но ненадолго. Уже на следующий день мститель заявился в офис, где работает отвергшая его девушка. И вылил стакан воды на ее ноутбук, чего нежный гаджет, конечно, не перенес, придя в негодность.

Конец этим хулиганским выходкам положили участковые уполномоченные полиции. Органы дознания, в свою очередь, возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело об умышленном повреждении имущества. И вполне может так статься, что следующие два года чересчур пылкому влюбленному придется обходиться вообще без женского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU