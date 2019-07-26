В четверг в Калининградской области сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 25 июля, в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На автодороге Романово-Калининград 64-летний водитель «Хендая» сбил на пешеходном переходе 48-летнюю женщину. В результате наезда она получила травмы и была госпитализирована.
В Калининграде на улице Нарвской 29-летняя водитель «Ауди» в районе дома №68а сбила на «зебре» 29-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU