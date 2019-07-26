2019-07-26T11:31:40+03:00
Общество

В фестивале «День балтийского поля» примут участие 180 предприятий и фермерских хозяйств

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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27 и 28 июля в районе поселка Талпаки пройдет аграрный фестиваль «День балтийского поля». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие развернется на площади 25 гектаров и объединит около 180 предприятий, фермерских хозяйств со всей области.

На фестивальной территории будет работать более 30 тематических площадок и павильонов, в том числе с продукцией сельхозтоваропроизводителей, которую можно будет попробовать и приобрести, с сельхозтехникой, животными, для отдыха детей и взрослых и деловой программы. На протяжении двух дней состоятся выступления творческих коллективов области, завершится программа концертом группы «Любэ».

Одними из центральных событий станет уборка поля с демонстрацией работы комбайнов и другой сельхозтехники и родео – соревнования команд профессиональных ковбоев.

- «День балтийского поля» продемонстрирует все достижения калининградских аграриев. Фестиваль сельского хозяйства пройдет в третий раз, но могу с уверенностью сказать, что это будет наиболее масштабное событие, – сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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