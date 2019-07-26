В Калининграде 18-летняя пассажирка получила травмы в салоне автобуса
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде 18-летняя девушка получила травмы в салоне автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Театральной. Водитель рейсового автобуса при резком торможении допустил падение пассажира.
В результате дорожного происшествия 18 – летняя пассажирка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU