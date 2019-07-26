Боец тхэквондо из Калининграда стал бронзовым призером первенства России

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-26T12:08:06+03:00

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В Набережных Челнах завершился крупнейший отечественный молодёжный турнир по тхэквондо. На базе ледового дворца спорта выступили свыше 400 представителей почти полусотни субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта, одним из призеров соревнований стал вице-чемпион юношеского первенства России прошлого года Павел Койко. Спортсмен региональной федерации тхэквондо выступал среди сверстников массой до 80 килограммов.

Калининградский спортсмен провел три боя, победив в двух. Одолев москвича со счётом 15:14 на последних секундах первой встречи, калининградец выиграл вторую схватку досрочно со счётом 23:2. Но в полуфинале уже сам уступил за явным преимуществом более титулованному и опытному сопернику из Башкирии. Павел Койко занял одно из двух третьих мест, полагающихся бойцам, уступившим на полуфинальной стадии.

Теперь бронзовый призёр национального первенства готовится к взрослому российскому чемпионату, который пройдёт в ноябре. До этого он выступит на ряде международных турниров, в том числе и на престижном латвийском класса «G1» в Риге.

ИСТОЧНИК KP.RU