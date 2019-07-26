Власти Балтийска рассказали, где можно оставить машины в День ВМФ

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-26T12:14:14+03:00

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Администрация Балтийска просит жителей и гостей города с субботы, 27 июля, не парковать свои автомобили в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ - на ул.Красной Армии, Чайковского, Зеленой, Солдатской, Артиллерийской, Кронштадтской, Головко, Морском бульваре, Кузнецова.

В праздничный день можно оставить свои автомобили на следующих парковках – ул.Егорова (автошкола «Сания»), пр.Ленина, 77 (магазин «Оптика»), ул.Садовая,6 (ТЦ «Большая семья»), пр.Ленина, 62Б (м-н Кооператор), ул.Егорова,12 (ТЦ «Семья»), ул.Чехова (городской стадион, городская больница, кафе «Стрекоза»), ул.Ленинградская, 2 (Культурно-молодежный центр), пер.Водолазный 2А, ул.Романова 1-3 (вдоль строений), ул.А.Серебровской (магазин «Мегаполис»).

ИСТОЧНИК KP.RU