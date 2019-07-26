Калининградец лишился своего телефона после посещения компьютерного клуба

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-26T12:29:11+03:00

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Посетитель одного из компьютерных залов Калининграда познакомился с товарищем по увлечению, который предложил «поиграть вместе». В разгар увлекательного процесса новый приятель вдруг спохватился, сообщив, что ему необходимо совершить срочный звонок.

- Эх, незадача, а телефон-то мой разрядился! – крякнул он. – Дружище, не одолжишь свою мобилу на пять минут?

Калининградец был раз выручить хорошего парня. Получив гаджет, тот вышел на улицу. Прошло пять минут, миновал 10, потом 15 – знакомец не возвращался. Безуспешно подождав еще немного, простак сообразил, что его элементарно «кинули». И отправился сообщать об этом печальном факте своей биографии полицейским.

- Оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 28-летний местный житель, - проинформировали о том, что происходило после подачи заявления о преступлении, в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Гражданин дал признательные показания и пояснил, что продал похищенное имущество.

Теперь мошенник планирует, чем заняться следующие лет эдак пять за решеткой. А его жертва присматривает себе новый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU