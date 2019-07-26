2019-07-26T12:23:44+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: В Центральном парке горели аттракционы «Американские горки» и «Старби», не исключен поджог

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Центральном парке Калининграда ночью горели два аттракциона: «Американские горки» и «Старби», принадлежащие одного из арендаторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Возгорание удалось ликвидировать к четырем часам утра, распространение огня на другие аттракционы удалось пресечь.

- Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия. Правоохранительные органы рассматривают все версии происшествия, в том числе – умышленного поджога, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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