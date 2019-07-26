СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-26T13:06:04+03:00

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Светлогорск из-за аварии на участке газопровода остался без газа. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».

Накануне вечером на Майском проезде грузовик зацепил трубу газопровода, из-за чего произошла утечка газа.

Работы на газопроводе велись всю ночь. В пятницу, с 14 часов и до конца дня сотрудники ОАО «Калининградгазификация» будет проводить поквартирный обход для возобновления подачи газа.

- Необходимо предоставить доступ в свои жилые помещения для бесплатной проверки газового оборудования после проведения аварийных работ на газопроводе.

До посещения сотрудников «Калининградгазификации» запрещено пользоваться газовым оборудованием и открывать газовые вентили, - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU