Светлогорск из-за аварии на участке газопровода остался без газа
Светлогорск из-за аварии на участке газопровода остался без газа. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».
Накануне вечером на Майском проезде грузовик зацепил трубу газопровода, из-за чего произошла утечка газа.
Работы на газопроводе велись всю ночь. В пятницу, с 14 часов и до конца дня сотрудники ОАО «Калининградгазификация» будет проводить поквартирный обход для возобновления подачи газа.
- Необходимо предоставить доступ в свои жилые помещения для бесплатной проверки газового оборудования после проведения аварийных работ на газопроводе.
До посещения сотрудников «Калининградгазификации» запрещено пользоваться газовым оборудованием и открывать газовые вентили, - отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU