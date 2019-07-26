С начала года в Калининградской области утонуло уже 15 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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С начала года на водоемах Калининградской области утонуло 15 человек, 54 отдыхающих удалось спасти. Всего было зафиксировано 37 происшествий на воде, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Причиной трагедий стало купание в неположенных местах, злоупотребление алкоголем и слабый контроль за детьми со стороны взрослых.
Власти напоминают, что с этого года в области введены штрафы за купание в запрещенных местах - до трех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU