2019-07-26T13:13:56+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области утонуло уже 15 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года на водоемах Калининградской области утонуло 15 человек, 54 отдыхающих удалось спасти. Всего было зафиксировано 37 происшествий на воде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Причиной трагедий стало купание в неположенных местах, злоупотребление алкоголем и слабый контроль за детьми со стороны взрослых.

Власти напоминают, что с этого года в области введены штрафы за купание в запрещенных местах - до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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