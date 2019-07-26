С начала года в Калининградской области утонуло уже 15 человек

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-26T13:13:56+03:00

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С начала года на водоемах Калининградской области утонуло 15 человек, 54 отдыхающих удалось спасти. Всего было зафиксировано 37 происшествий на воде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Причиной трагедий стало купание в неположенных местах, злоупотребление алкоголем и слабый контроль за детьми со стороны взрослых.

Власти напоминают, что с этого года в области введены штрафы за купание в запрещенных местах - до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU