Полиция задержала водителя грузовика, повредившего газопровод в Светлогорске

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-26T13:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД установили водителя, который повредил газопровод в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне в 16:30 на Майском проезде, водитель которого допустил повреждение газопровода частью кабины. После этого он скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы перекрыли газопровод. От подачи газа были отключены 278 жилых домов, а также 3 котельных и 2 санатория.

Личность водителя автомобиля была установлена в течение суток. На 59летнего мужчину завели административное дело за то, что он покинул место ДТП.

По факту повреждения газопровода проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU