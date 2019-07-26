Полиция задержала водителя грузовика, повредившего газопровод в Светлогорске
Сотрудники ГИБДД установили водителя, который повредил газопровод в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел накануне в 16:30 на Майском проезде, водитель которого допустил повреждение газопровода частью кабины. После этого он скрылся с места происшествия.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы перекрыли газопровод. От подачи газа были отключены 278 жилых домов, а также 3 котельных и 2 санатория.
Личность водителя автомобиля была установлена в течение суток. На 59летнего мужчину завели административное дело за то, что он покинул место ДТП.
По факту повреждения газопровода проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU