Школьные медпункты Калининграда: Врачи бывают редко, прививки ставят без согласия родителей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:49:25+03:00

Областная прокуратура подвела итоги надзора в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних за шесть месяцев 2019 года

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Значительное внимание в текущем году уделено вопросам соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья медицинскими учреждениями, в деятельности которых регулярно ежегодно выявлялись многочисленные нарушения законодательства. Об этом говорится в отчете Калининградской областной прокуратуры.

- Медицинскими и образовательными организациями допускались нарушения законодательства при лекарственном обеспечении и вакцинации детского населения в период распространения гриппа и вирусных инфекций, - говорится в пресс-релизе.

Приводятся такие примеры нарушения закона.

- Прокурором Славского района и прокурором Советска в ходе проведенных проверок отмечалась неукомплектованность учреждений медицинскими кадрами.

- В Гвардейском районе выявлены факты осуществления безлицензионной медицинской деятельности.

- Прокуратурой Правдинского района выявлено отсутствие согласий от законных представителей на получение прививок в школах Правдинска и поселке Железнодорожный.

- Прокуратурой Московского района Калининграда установлены нарушения законодательства в части необеспечения постоянного пребывания медицинского работника в образовательных организациях в течение всего учебного процесса (номера школ не называются. – Ред.).

- В ходе проверки межрайонным Светлогорским прокурором в Светлогорской центральной районной поликлинике прививочных карт по иммунизации сотрудников образовательных учреждений зафиксированы случаи формального ведения и учета медицинской документации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В итоги надзора в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних за шесть месяцев 2019 года прокуратура выявила 1985 нарушений (на уровне прошлого года).

- Всего результатам проведенных общенадзорных проверок по линии несовершеннолетних принято 1654 мер прокурорского реагирования.

- Всего по результатам проведенной проверки органами прокуратуры области в целях устранения нарушений закона внесено 23 представления, по постановлению прокурора возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU