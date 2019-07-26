2019-07-26T14:21:22+03:00
Общество

Алиханов анонсировал открытие рабочего движения на развязке в конце ул. А. Невского

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рабочее движение на развязке в конце улицы А. Невского в Калининграде будет открыто с 26 на 27 июля. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Как и обещали ранее, рабочее движение по «Невской» развязке (прямой выход с ул. А. Невского) открываем уже с 26 на 27 число. За 3 недели работы демонтировали железобетонную конструкцию моста, сняли старый асфальт, вывезли 50 самосвалов лома. Другие этапы на этом участке продолжаем закрывать также с опережением графика, - написал глава региона.

Отметим, что из-за проведения работ по демонтажу старого моста, на этом участке была изменена схема движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24