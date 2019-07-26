В Калининграде на прораба завели дело за гибель рабочего

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-26T14:59:42+03:00

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В Калининграде на прораба строительной компании завели уголовное дело после гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Трагедия произошла 2 мая. В шахту лифта строящегося дома на улице Стрелецкой упал 28-летний рабочий. Спустя 8 дней он умер в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия прораб не обеспечил требования охраны труда и техники безопасности, в частности, не принял мер к установке х ограждений проемов и поэтажных перекрытий шахты лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU