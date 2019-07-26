2019-07-26T16:58:54+03:00
Общество

Калининградка украла у подруги 44 тыс рублей и потратила их в ночном клубе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Балтийска пришла расстроенная 23-летняя горожанка. Женщина рассказала, что после поездки в такси лишилась кошелька, в котором находилось 44 тысячи рублей.

Полицейские начали проверку и выяснили, что в такси пострадавшая была не одна. Как оказалась, ее 27-летняя подруга во время поездки в ночной клуб заметила оставленный кошелек.

- Женщина тайно от приятельницы присвоила имущество. Находясь в развлекательном учреждении, подозреваемая проверила содержимое бумажника и обнаружила крупную сумму денег. Выдумав причину, злоумышленница оставила знакомую в ночном заведении, после чего уехала в другой клуб, где потратила все деньги, - сообщили в полиции.

На воровку завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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