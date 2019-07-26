«И начали шмалить»: В Калининграде отдыхающие устроили стрельбу в ночном клубе

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-26T18:02:43+03:00

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В Калининграде в ночь на пятницу, 26 июля, отдыхающие устроили стрельбу в ночном клубе ХХХХ на ул. К. Маркса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел около двух часов ночи. По предварительным данным, троих пьяных мужчин не пустили в заведение.

- Один из них достал из багажника травматический пистолет, и, со словам, «сейчас поговорим» ворвался в заведение и «начал шмалить», - написал один из очевидцев происшествия.

После стрельбы злоумышленники скрылись с места происшествия на такси. Как сообщили в полиции, позже их задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU