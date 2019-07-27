Калининградец отобрал у знакомой машину и сбил насмерть скутериста
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Полиция завела уголовное дело на жителя Гвардейска, подозреваемого в грабеже и смертельном наезде на скутериста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером 20 июля пьяный 28-летний мужчина в поселке Сиреневка отобрал у знакомой «Субару» и уехал. На выезде из населенного пункта он врезался в скутер.
В результате ДТП погиб 56-летний водитель скутера, водитель «Субару» с места происшествия скрылся.
Вскоре автомобиль был обнаружен в кювете в районе посёлка Глушково. По горячим следам злоумышленник был задержан неподалёку от места ДТП.
Мужчина задержан, ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU