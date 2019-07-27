СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-27T12:32:24+03:00

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В Отрадном в море погиб мужчина. Трагедия произошла в пятницу днем, сообщается на странице администрации Светлогорска в «Фейсбук».

Спасатели обратили внимание на странное поведение одного из купающихся и поспешили на помощь.

- Оказалось, что мужчина потерял сознание в воде, признаков утопления не наблюдалось. Его вытащили на берег и оказывали первую помощь до приезда медиков. Но и их принятые меры, к сожалению, остались безрезультатными. Мужчина скончался, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU