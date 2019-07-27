Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 35 боеприпасов времен войны
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За минувшие сутки военные саперы обезвредили в Калининградской области 35 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Вблизи одного из участков автомобильной дороги Балтийск - Приморск был найден 21 артиллерийский снаряд калибра 85 мм и 76 мм. В Гурьевске при проведении земляных работ обнаружили 14 различных взрывоопасных предметов, в числе которых оказались артиллерийский снаряд, минометная мина, а также ручные осколочные гранаты советского и немецкого производства.
Все боеприпасы вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU