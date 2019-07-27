2019-07-27T17:10:01+03:00
Общество

Администрация «Куршской косы» планирует ввести онлайн-оплату за посещение нацпарка

Виктор Сергеев
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Администрация национального парка прорабатывает возможность введения онлайн-оплаты за посещение Куршской косы на своем официальном сайте, чтобы решить вопрос с «пробками». Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина.

С 1 июля вступили в силу поправки в закон о правилах работы с контрольно-кассовой техникой, в результате, обострилась ситуация с проездом на территорию национального парка. Сейчас параллельно функционируют два кассовых окна, работают две полосы движения на въезд: для местных жителей и для туристов, въезжающих на платной основе. Тем не менее, в погожие выходные дни образуется «пробка». Положение усугубляется невозможностью использования переносных кассовых аппаратов: в соответствии с новыми нормами законодательства приобретена техника, требующая устойчивого беспроводного интернет-подключения и стационарного энергоснабжения.

- Мы в курсе данной проблемы и прилагаем все усилия для того, чтобы ее избежать в дальнейшем, - пояснил Анатолий Калина. – Уже разработана и утверждена техническая схема организации дорожного движения при въезде на Куршскую косу. Эта схема предполагает перенос автобусных остановок за территорию КПП, приведение в соответствие с нормами дорожного полотна (расширение) и оборудование пункта оплаты за посещение по центру автодороги, чтобы посетителям не приходилось выходить из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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