В Калининграде пройдет фестиваль детских короткометражек «КиноShort’ы»
Изменить размер текста:
В Калининграде пройдет фестиваль детских короткометражек «КиноShort’ы». Открытый показ работ состоится в воскресенье, 28 июля, в школе №56 Калининграда, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках летней смены «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!» школьники стали сотрудниками одной из кинокомпаний, каждая из которых состоит из двух съёмочных групп. Они сняли восемь короткометражек и мультфильм.
Всего в смене принимают участие 159 детей, в том числе девять представителей из Республики Беларусь и 13 школьников из Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU