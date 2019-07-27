СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-27T12:49:27+03:00

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В Калининграде пройдет фестиваль детских короткометражек «КиноShort’ы». Открытый показ работ состоится в воскресенье, 28 июля, в школе №56 Калининграда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках летней смены «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!» школьники стали сотрудниками одной из кинокомпаний, каждая из которых состоит из двух съёмочных групп. Они сняли восемь короткометражек и мультфильм.

Всего в смене принимают участие 159 детей, в том числе девять представителей из Республики Беларусь и 13 школьников из Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU