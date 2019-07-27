Калининградец украл с территории предприятия пролеты ограждения на 116 тысяч
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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу с территории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Представитель компании сообщил, что неизвестные украли 41 пролет сетчатого металлического ограждения. Ущерб составил 116 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 47-летний бригадир стройфирмы. Злоумышленник арендовал кран-манипулятор и, введя в заблуждение собственных рабочих, приказал им погрузить металлическую сетку и крепления к ней. Похищенное имущество он успел продать.
На мужчину завели уголовное дело за кражу, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU