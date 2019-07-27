В Калининграде в ДТП пострадали три пассажира маршрутки
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в пятницу, 26 июля, произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Литовском валу. Водитель «Ауди», уходя от столкновения с «Тойотой», которая выезжала с второстепенной дороги, выехала на встречку и врезалась в маршрутку.
В результате ДТП три пассажира маршрутного такси, включая подростка, получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU