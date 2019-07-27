За два года в Калининградской области 447 аварийщиков получат новое жилье
.Фото: Александр Подгорчук
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В 2019-2020 годах в Калининградской области будут расселены 447 человек из 28 аварийных домов. Об этом сообщил министр строительство и ЖКХ региона Сергей Черномаз. На эти цели выделено почти 300 млн рублей.
По его словам, сейчас в муниципалитетах проходит подготовка к конкурсам на покупку квартир для расселения жителей аварийных домов.
Всего в области подлежат расселению 3 590 человек из 1 393 жилых помещений общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров в в 16-ти муниципалитетах. На переселение аварийщиков нужно 2,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU