2019-07-27T13:14:54+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе рейсовый автобус сбил пешехода на «зебре»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гвардейском районе рейсовый пассажирский автобус сбил пешехода на «зебре». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 35-м километре федеральной трассы. Водитель автобуса «Неоплан» сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека
В поселке под Гурьевском сгорела «Ауди»
В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов
Под Зеленоградском внедорожник врезался в мусоровоз: пострадала 4-летняя девочка
В Калининграде в ДТП пострадали три пассажира маршрутки
Калининградец украл с территории предприятия пролеты ограждения на 116 тысяч
В Калининграде пройдет фестиваль детских короткометражек «КиноShort’ы»
В Отрадном в море погиб мужчина
Калининградец отобрал у знакомой машину и сбил насмерть скутериста
«И начали шмалить»: В Калининграде отдыхающие устроили стрельбу в ночном клубе
Калининградка украла у подруги 44 тыс рублей и потратила их в ночном клубе
В Калининграде на прораба завели дело за гибель рабочего
Алиханов анонсировал открытие рабочего движения на развязке в конце ул. А. Невского
Школьные медпункты Калининграда: Врачи бывают редко, прививки ставят без согласия родителей
Полиция задержала водителя грузовика, повредившего газопровод в Светлогорске
С начала года в Калининградской области утонуло уже 15 человек
Светлогорск из-за аварии на участке газопровода остался без газа
Мэрия Калининграда: В Центральном парке горели аттракционы «Американские горки» и «Старби», не исключен поджог
Калининградец лишился своего телефона после посещения компьютерного клуба
Власти Балтийска рассказали, где можно оставить машины в День ВМФ
В Калининграде отключили электричество в домах на шести улицах
Боец тхэквондо из Калининграда стал бронзовым призером первенства России