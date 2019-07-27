В Гвардейском районе рейсовый автобус сбил пешехода на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гвардейском районе рейсовый пассажирский автобус сбил пешехода на «зебре». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 35-м километре федеральной трассы. Водитель автобуса «Неоплан» сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU