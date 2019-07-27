Под Зеленоградском внедорожник врезался в мусоровоз: пострадала 4-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Зеленоградском районе в пятницу, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 10-м километре автодороги «Переславское-Круглово». 28-летний водитель внедорожника «Тойота» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара автомобиль отбросило прямо на мусоровоз «Вольво».
В результате ДТП 54-летняя и 4-летняя пассажиры «Тойоты» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU