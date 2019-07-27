В Калининграде приставы за день арестовали 7 машин должников на 7,6 млн рублей

27 Июль 23:41 2019-07-27T23:41:10+03:00

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Калининграде судебные приставы в течение дня выявили и арестовали семь автомобилей должников на 7 млн 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В ведомстве отметили, что все должники знали, что на них были заведены исполнительные производства, однако не предприняли мер и не оплатили задолженности.

- Теперь должникам в 10-дневный срок необходимо оплатить образовавшиеся задолженности, в противном случае их арестованные автомобили будут выставлены на торги и проданы, а вырученные деньги будут направлены в счет погашения задолженностей, - заявили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU