В Калининграде приставы за день арестовали 7 машин должников на 7,6 млн рублей
Калининграде судебные приставы в течение дня выявили и арестовали семь автомобилей должников на 7 млн 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
В ведомстве отметили, что все должники знали, что на них были заведены исполнительные производства, однако не предприняли мер и не оплатили задолженности.
- Теперь должникам в 10-дневный срок необходимо оплатить образовавшиеся задолженности, в противном случае их арестованные автомобили будут выставлены на торги и проданы, а вырученные деньги будут направлены в счет погашения задолженностей, - заявили в пресс-службе судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU