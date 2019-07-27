2019-07-27T16:00:34+03:00
Общество

Калининградец жестоко избил приятеля из-за спора об итогах футбольного матча

Виктор Сергеев
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Полицейские задержали калининградца, который жестоко избил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в дежурную часть поступило сообщение о доставленном в больницу 19-летнем мужчине. У него была сломана скула и несколько поясничных позвонков.

Участковые выяснили, что калининградец получил после того, как вступился за брата, который подрался со знакомым.

- Как оказалось, молодые люди вместе с приятелем смотрели в одном из баров финальный матч Лиги чемпионов. После чего между фанатами проигравшей команды и победителя игры разгорелась ссора, окончившаяся рукоприкладством, - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 33-летний ранее не судимый калининградец. На него завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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