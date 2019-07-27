Калининградец жестоко избил приятеля из-за спора об итогах футбольного матча
Полицейские задержали калининградца, который жестоко избил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее в дежурную часть поступило сообщение о доставленном в больницу 19-летнем мужчине. У него была сломана скула и несколько поясничных позвонков.
Участковые выяснили, что калининградец получил после того, как вступился за брата, который подрался со знакомым.
- Как оказалось, молодые люди вместе с приятелем смотрели в одном из баров финальный матч Лиги чемпионов. После чего между фанатами проигравшей команды и победителя игры разгорелась ссора, окончившаяся рукоприкладством, - рассказали в полиции.
Задержанным оказался 33-летний ранее не судимый калининградец. На него завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU