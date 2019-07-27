В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-27T14:11:20+03:00

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Сотрудники УФСИН предотвратили попытку доставить в исправительную колонию №7 в Гвардейске крупную партию мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

48 телефонов, 34 зарядных устройства, гарнитуры и аккумуляторы были спрятаны в строительных материалах.

- В ходе проверки были установлены лица из числа осужденных, причастных к организации канала поставки. 27-летний осужденный был привлечен к дисциплинарной ответственности, его 24-летний сообщник, ранее отбывавший наказание в колонии, привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU