В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов
.Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сотрудники УФСИН предотвратили попытку доставить в исправительную колонию №7 в Гвардейске крупную партию мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.
48 телефонов, 34 зарядных устройства, гарнитуры и аккумуляторы были спрятаны в строительных материалах.
- В ходе проверки были установлены лица из числа осужденных, причастных к организации канала поставки. 27-летний осужденный был привлечен к дисциплинарной ответственности, его 24-летний сообщник, ранее отбывавший наказание в колонии, привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления.
ИСТОЧНИК KP.RU