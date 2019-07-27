На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-27T14:42:32+03:00

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Три человека пострадали в аварии на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе дома №63а. Водитель «Рено» решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра и врезался в «Хендай».

В результате столкновения водитель «Рено» и две 19-летний пассажирки «Хендая» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU