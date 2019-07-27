На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в аварии на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе дома №63а. Водитель «Рено» решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра и врезался в «Хендай».
В результате столкновения водитель «Рено» и две 19-летний пассажирки «Хендая» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU