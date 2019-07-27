На трассе под Талпаками образовалась многокилометровая пробка
Изменить размер текста:
На федеральной трассе Калининград-Нестеров образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В субботу в районе поселка Талпаки проходит агрофестиваль "День балтийского поля".
- Пробка начинается за несколько километров от поселка Талпаки, большинство, конечно, направляются на фестиваль, однако стоять приходится и тем, кто едет мимо, - возмущаются водители.
Также гости сообщают, что на парковке фестиваля очень сложно найти место для машины.
ИСТОЧНИК KP.RU