На трассе под Талпаками образовалась многокилометровая пробка

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-27T15:39:00+03:00

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На федеральной трассе Калининград-Нестеров образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В субботу в районе поселка Талпаки проходит агрофестиваль "День балтийского поля".

- Пробка начинается за несколько километров от поселка Талпаки, большинство, конечно, направляются на фестиваль, однако стоять приходится и тем, кто едет мимо, - возмущаются водители.

Также гости сообщают, что на парковке фестиваля очень сложно найти место для машины.

ИСТОЧНИК KP.RU