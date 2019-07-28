В Калининграде при пожаре на Трибуна спасли человека
В квартире на пятом этаже горели бытовые приборы, мебель и мусор
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В минувшую субботу, 27 июля, произошел пожар в жилом доме на набережной Адмирала Трибуца. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, около восьми часов вечера в квартире на пятом этаже горели бытовые приборы, мусор и мебель. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Спасатели сумели эвакуировать из помещения человека.
К тушению огня привлекали пожарные расчеты в составе 12 человек и 4 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU