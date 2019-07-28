2019-07-28T13:07:48+03:00
Происшествия

В Калининграде при пожаре на Трибуна спасли человека

В квартире на пятом этаже горели бытовые приборы, мебель и мусор
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 27 июля, произошел пожар в жилом доме на набережной Адмирала Трибуца. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, около восьми часов вечера в квартире на пятом этаже горели бытовые приборы, мусор и мебель. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Спасатели сумели эвакуировать из помещения человека.

К тушению огня привлекали пожарные расчеты в составе 12 человек и 4 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградская «Балтика» проиграла на своем поле подмосковному «Чертаново»
Калининградцев приглашают разработать обустройство парка Теодора Кроне
Под Калининградом из-за фестиваля «Балтийское поле» образовалась 10-километровая пробка
Калининградцев просят помочь попавшей под машину лисе
На проспекте Победы в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
В Польше открыли консультационный центр по оформлению электронных виз Калининградскую область
В Калининграде на Калинина сбили 4-летнюю девочку
Вандалы разбили остановку на площади Василевского в Калининграде
На трассе под Калининградом сбили мотоциклиста
За два года в Калининградской области 447 аварийщиков получат новое жилье
В Калининграде приставы за день арестовали 7 машин должников на 7,6 млн рублей
Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 35 боеприпасов времен войны
Администрация «Куршской косы» планирует ввести онлайн-оплату за посещение нацпарка
Калининградец жестоко избил приятеля из-за спора об итогах футбольного матча
На трассе под Талпаками образовалась многокилометровая пробка
На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека
В поселке под Гурьевском сгорела «Ауди»
В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов