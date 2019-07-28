Вандалы разбили остановку на площади Василевского в Калининграде
Инцидент произошел в воскресенье утром
Фото с места инцидентаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде неизвестные разбили остановочный павильон на площади Василевского. Об этом сообщили очевидцы в «Сообществе автомобилистов» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в воскресенье утром. На фото видно, что вандалы разбили одно из трех стекол, установленных на задней стенки остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU