В Польше открыли консультационный центр по оформлению электронных виз Калининградскую область
В польском Гданьске начал работу консультационный центр по оформлению и порядку действия электронных виз для иностранцев, въезжающих в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.
Центр будет функционировать с 27 июля по 19 августа на площадке отделения Российского центра науки и культуры в историческом центре города. В офисе располагается стилизованная фотозона с достопримечательностями Калининграда, для гостей подготовлена сувенирная и информационная продукция.
— В центре будет представлена информация о туристических особенностях Калининградской области, так как сейчас в связи с введением электронных виз этот способ посещения региона стал одним из самых популярных, - заявил Ермак.
ИСТОЧНИК KP.RU