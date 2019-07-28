2019-07-28T15:41:50+03:00
Общество

В Польше открыли консультационный центр по оформлению электронных виз Калининградскую область

Также здесь появился информационный центр по туристическим возможностям региона
Сергей Богров
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В польском Гданьске начал работу консультационный центр по оформлению и порядку действия электронных виз для иностранцев, въезжающих в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

Центр будет функционировать с 27 июля по 19 августа на площадке отделения Российского центра науки и культуры в историческом центре города. В офисе располагается стилизованная фотозона с достопримечательностями Калининграда, для гостей подготовлена сувенирная и информационная продукция.

— В центре будет представлена информация о туристических особенностях Калининградской области, так как сейчас в связи с введением электронных виз этот способ посещения региона стал одним из самых популярных, - заявил Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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