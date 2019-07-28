На проспекте Победы в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
В аварии пострадала водитель одной из иномарок
Фото с места ДТПФото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:
В Калининграде на проспекте Победы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в региональном управлении МВД, дорожная авария случилась в минувшую субботу в 19:30.
Автомобиль «Фольксваген Гольф», двигавшийся со стороны Красносельский в направлении Менделеева выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой». Вторая машина, за рулем которой находился 40-летняя женщина, от удара врезался в остановившийся «Мерседес» под управлением 21-летнего горожанина. Последний авто столкнулся в «Хонду», которым управлял 36-летний мужчина.
В результате водитель «Мазды» получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU