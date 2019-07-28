2019-07-28T17:01:15+03:00
Дом. Семья

Калининградцев просят помочь попавшей под машину лисе

Сбитому животному необходима временная передержка с медицинским уходом
Сергей Богров
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Сбитая лисаСбитая лисаФото: Приют-передержка «Клюквенное».
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В Калининграде местных жителей просят помочь лисе, которая попала под колеса автомобиля. Об этом сообщается на странице приюта «Клюквенное» в соцсети «ВКонтакте».

Животное привезли в ночь на воскресенье в тяжелом состоянии.

— Может завтра кто-нибудь купить и отвезти ей еду? Нужно купить килограмм сердечек куриных и желудочков,пол кило грудок. Деньги переведу. Отвезти на аллею смелых 82 а., с утра нужно, — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, сбитой лисе необходима временная передержка с медицинским уходом и в специальной клетке. От сильной боли животное находится в шоке и стрессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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