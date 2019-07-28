Калининградцев просят помочь попавшей под машину лисе
Сбитому животному необходима временная передержка с медицинским уходом
Сбитая лисаФото: Приют-передержка «Клюквенное».
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В Калининграде местных жителей просят помочь лисе, которая попала под колеса автомобиля. Об этом сообщается на странице приюта «Клюквенное» в соцсети «ВКонтакте».
Животное привезли в ночь на воскресенье в тяжелом состоянии.
— Может завтра кто-нибудь купить и отвезти ей еду? Нужно купить килограмм сердечек куриных и желудочков,пол кило грудок. Деньги переведу. Отвезти на аллею смелых 82 а., с утра нужно, — говорится в сообщении.
По словам волонтеров, сбитой лисе необходима временная передержка с медицинским уходом и в специальной клетке. От сильной боли животное находится в шоке и стрессе.
ИСТОЧНИК KP.RU